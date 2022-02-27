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27 февраля 2022, 09:09

В Минской области работают 929 участков для голосования

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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области открылись 929 участков для голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

37 закрытых участков работают в учреждениях здравоохранения и воинских частях.

Всего за пять дней досрочного голосования на участки пришли 492 218 человек, что составило 42,93% от всех жителей центрального региона, внесенных в списки для голосования.

Наиболее активно голосование проходило в Копыльском, Борисовском и Несвижском районах. Там участие в республиканском референдуме уже приняли более 10 тыс., 69 тыс. и 15 тыс. человек соответственно. В Копыльском и Несвижском районах досрочно отдали свой голос более половины от общего числа голосующих.-0-

Фото Павла Орловского

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