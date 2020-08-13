13 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Минской области рассчитывают собрать не менее 1,9 млн т зерна в этом году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минской области убрано более 80% площадей зерновых. Мы преодолели полуторамиллионный рубеж по намолоту зерна, сегодня до конца дня будет преодолена планка в 1,6 млн т. Думаю, в этом году мы должны собрать не менее 1,9 млн т", - сказал Сергей Левкович.

Он подчеркнул, что сейчас уже нужно думать о формировании урожая будущего года. "Все районы активно включаются в осенние полевые работы. У нас запахано 100% площадей под озимый рапс, практически все районы приступили к его севу. Активно идет закупка минеральных удобрений, подготовка почвы, внесение препаратов для борьбы с сорняками. Кроме того, у нас еще впереди уборка кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, где мы тоже надеемся получить неплохие результаты", - отметил первый заместитель председателя Миноблисполкома.

Кроме того, в регионе активно ведется работа по обновлению машинно-тракторного парка. В текущем году в Минской области закуплено более 130 зерноуборочных комбайнов.

Как сообщалось, в Беларуси осталось убрать менее четверти площадей зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы, гречихи и проса). По данным на утро 13 августа, эти культуры убраны с 1,68 млн га, что составляет 76,5% запланированной площади. Всего по стране намолочено 6,365 млн т зерна при средней урожайности 37,9 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,9 ц/га). Рубеж в 1 млн т зерна преодолели три области - Минская, Брестская и Гродненская.-0-