В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:47 Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество Происшествия
12:42 Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca В мире
12:40 В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов Регионы
12:39 Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально Экономика
12:34 Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур Происшествия
12:32 Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия - Ленчевская Общество
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735 Общество
12:28 Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%" Происшествия
12:27 Проект детального плана промзоны недалеко от Большого Тростенца в Минске изменен Регионы
12:24 В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган Общество
12:23 Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования Общество
12:13 В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения Регионы
12:01 В Финляндии приготовили шницель из кислорода, азота, углерода и водорода Калейдоскоп
11:54 В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность" Общество
11:49 Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами Экономика
11:44 В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг Регионы
11:44 В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы Общество
11:30 Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции В мире
11:28 Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается в Беларуси 17 марта Общество
11:23 Россия вошла в тройку крупнейших экспортных рынков БУТБ Экономика
11:23 Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на 6 месторождениях в Индии Регионы
11:20 В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка Общество
11:19 Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске 100 скворечников Общество
11:15 Свыше 350 нарушений ПДД выявили за один день в Минске Регионы
11:13 День открытых дверей пройдет 27 марта в Минском суворовском военном училище Общество
11:11 В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом В мире
11:09 В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити" В мире
11:02 Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах" Регионы
11:01 В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу Происшествия
10:59 "Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов Общество
Все новости
Все новости
Регионы
16 марта 2021, 11:44

В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в текущем году планируют реализовать более 30 проектов, направленных на развитие социальных услуг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Надежда Цупа.

"Продолжаем делать систему социального обслуживания региона более инновационной и эффективной. Этот год не станет исключением. Планируем реализовать более 30 проектов. Это позволит расширить спектр востребованных направлений для оказания помощи разным категориям населения, а также поспособствует увеличению доходов от внебюджетной деятельности, которые направят на укрепление материально-технической базы учреждений и стимулирование труда работников", - рассказала Надежда Цупа.

Одним из самых масштабных проектов станет открытие Центра активного долголетия в Молодечно. Пространство предусматривает объединение людей старших возрастов, где они смогут получить актуальные знания и поделиться своим опытом, найти новых друзей и единомышленников. "Пожилым людям тоже хочется вовлекаться в активную жизнь. Реализовывать мечты, желания, интересно проводить время, поэтому в течение года постараемся создать в каждом районе на базе сельисполкомов ресурсно-информационные площадки активного долголетия, чтобы при желании они смогли получить информацию, помощь и внести разнообразие в будничную жизнь", - сказала Надежда Цупа.

Внимание также планируют уделить формированию в регионе позитивного образа ответственного отцовства, продвижению идей гендерного равенства, укреплению семейных ценностей и профилактике насилия в семье. Для реализации одного из направлений комитет совместно с республиканским благотворительным общественным объединением "Клуб львов" организует групповую работу с молодыми отцами, которые ожидают появления ребенка или имеют детей. Занятия будут проводить мужчины, имеющие практический опыт воспитания детей или профессиональную подготовку. Такие группы позволят отцам лучше понять принципы адекватных детско-родительских отношений, узнать особенности правильного воспитания ребенка, а также получить психологическую поддержку.

Значительная часть проектов отведена работе с людьми с инвалидностью. Совместно с общественной организацией БелАПДИиМИ на базе отделения круглосуточного пребывания Смолевичей планируется реализация инициативы "Тренировочная квартира "Мы все сможем сами". "Для граждан с ограниченными возможностями организуют круглосуточное проживание с сопровождением, ежедневное обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, общественных местах, а также проведут трудовую реабилитацию на базе мастерских, - отметила Надежда Цупа. - Кроме этого, в летний период будет устроен интерактивно-оздоровительный лагерь не только для участников инициативы, но и для людей с инвалидностью из Борисовского, Логойского, Минского районов и города Жодино".

В Червенском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития реализуется социальный проект "Мы - разные, мы - равные", который направлен на их развитие в профессиональной деятельности. Его работа оказалась эффективна: шесть молодых людей с инвалидностью и легкими нарушениями интеллекта поступили в учреждения профессионально-технического образования и самостоятельно получают профессию. В этом году программа получит продолжение в новом проекте "Единство непохожих" с применением информационных технологий.

Также социальные проекты комитета будут направлены на социализацию лиц из числа детей-сирот и выпускников интернатных учреждений, обучение "ясному языку" специалистов отделений дневного пребывания и людей с умственными ограничениями, лечение заболеваний продуктами пчеловодства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область проект социальные услуги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Полесская хроника успеха
Фото из архива В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов
Фото из архива Проект детального плана промзоны недалеко от Большого Тростенца в Минске изменен
Фото из архива В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения
Фото из архива Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на 6 месторождениях в Индии
Фото из архива Свыше 350 нарушений ПДД выявили за один день в Минске
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр
Топ-новости
Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально
Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы
Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования
Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске
"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов
Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах"
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения
В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность"
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 марта дорожает на 1 копейку
Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.