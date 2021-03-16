В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в текущем году планируют реализовать более 30 проектов, направленных на развитие социальных услуг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Надежда Цупа.

"Продолжаем делать систему социального обслуживания региона более инновационной и эффективной. Этот год не станет исключением. Планируем реализовать более 30 проектов. Это позволит расширить спектр востребованных направлений для оказания помощи разным категориям населения, а также поспособствует увеличению доходов от внебюджетной деятельности, которые направят на укрепление материально-технической базы учреждений и стимулирование труда работников", - рассказала Надежда Цупа.

Одним из самых масштабных проектов станет открытие Центра активного долголетия в Молодечно. Пространство предусматривает объединение людей старших возрастов, где они смогут получить актуальные знания и поделиться своим опытом, найти новых друзей и единомышленников. "Пожилым людям тоже хочется вовлекаться в активную жизнь. Реализовывать мечты, желания, интересно проводить время, поэтому в течение года постараемся создать в каждом районе на базе сельисполкомов ресурсно-информационные площадки активного долголетия, чтобы при желании они смогли получить информацию, помощь и внести разнообразие в будничную жизнь", - сказала Надежда Цупа.

Внимание также планируют уделить формированию в регионе позитивного образа ответственного отцовства, продвижению идей гендерного равенства, укреплению семейных ценностей и профилактике насилия в семье. Для реализации одного из направлений комитет совместно с республиканским благотворительным общественным объединением "Клуб львов" организует групповую работу с молодыми отцами, которые ожидают появления ребенка или имеют детей. Занятия будут проводить мужчины, имеющие практический опыт воспитания детей или профессиональную подготовку. Такие группы позволят отцам лучше понять принципы адекватных детско-родительских отношений, узнать особенности правильного воспитания ребенка, а также получить психологическую поддержку.

Значительная часть проектов отведена работе с людьми с инвалидностью. Совместно с общественной организацией БелАПДИиМИ на базе отделения круглосуточного пребывания Смолевичей планируется реализация инициативы "Тренировочная квартира "Мы все сможем сами". "Для граждан с ограниченными возможностями организуют круглосуточное проживание с сопровождением, ежедневное обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, общественных местах, а также проведут трудовую реабилитацию на базе мастерских, - отметила Надежда Цупа. - Кроме этого, в летний период будет устроен интерактивно-оздоровительный лагерь не только для участников инициативы, но и для людей с инвалидностью из Борисовского, Логойского, Минского районов и города Жодино".

В Червенском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития реализуется социальный проект "Мы - разные, мы - равные", который направлен на их развитие в профессиональной деятельности. Его работа оказалась эффективна: шесть молодых людей с инвалидностью и легкими нарушениями интеллекта поступили в учреждения профессионально-технического образования и самостоятельно получают профессию. В этом году программа получит продолжение в новом проекте "Единство непохожих" с применением информационных технологий.

Также социальные проекты комитета будут направлены на социализацию лиц из числа детей-сирот и выпускников интернатных учреждений, обучение "ясному языку" специалистов отделений дневного пребывания и людей с умственными ограничениями, лечение заболеваний продуктами пчеловодства.-0-