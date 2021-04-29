В Минской области с 3 мая стартует акция "Быть достойными Великой Победы"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минской области с 3 по 9 мая пройдет гражданско-патриотическая акция "Быть достойными Великой Победы", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Учащиеся, педагоги и родители станут участниками праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Начнем реализовывать программу во всех учреждениях образования с 3 мая, а завершить планируем 9 мая. Ежедневно будут проводиться тематические информационные часы, встречи с ветеранами, возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, разноплановые творческие активности", - рассказали в управлении.

Единый информационный час "Быть достойными Великой Победы" пройдет в учреждениях образования 4 мая, а 5 мая учащиеся подготовят для ветеранов и их семей музыкальные открытки "Подарок ветерану" с видеозаписью музыкальных произведений военной тематики. В этот день они также поучаствуют в поэтическом альманахе "Горящие строки войны", во время которого будут декламировать стихотворения о войне.

Некоторые мероприятия организованы непосредственно учреждениями образования Минской области. Например, учащиеся гимназии №1 Дзержинска примут участие в театрализованной постановке "Ради жизни", а ученики Петковичского яслей-сада - средней школы - в литературной гостиной "Не женщины придумали войну". Вилейская гимназия №1 "Логос" примет поэтический конкурс "Наши любимые строки о войне", а учащиеся Тальского детского сада - средней школы Любанского района поучаствуют в квесте "Дорогами Великой Отечественной войны".

Более 250 акций, флешмобов, экскурсий, виртуальных путешествий, праздничных концертов, информационных часов и альманахов памяти запланированы в учреждениях профессионального образования Минской области. К примеру, в Борисовском государственном строительном профессиональном лицее состоится праздничный концерт "Нас песня к Победе вела" и поэтический альманах "Горящие строки войны", а учащиеся областного аграрно-технического профессионального лицея высадят цветы у мемориала жертвам фашизма в деревне Рябиновка. День travel-инициатив "Над землею героев снова летят "Журавли", видеомосты из мест захоронений и мемориальных комплексов пройдут в Несвижском государственном колледже им. Якуба Коласа.

Масштабный флешмоб "Великое слово - Победа!" запланирован в Смиловичском государственном аграрном колледже, виртуальное путешествие по местам боевой славы - Смиловичском сельскохозяйственном профессиональном лицее. Поэтический альманах "Горящие строки войны" и конкурс-выставка плакатов "Ваша Победа - наша свобода" состоятся в Червенском профессиональном строительном лицее. Праздничные мероприятия проведут и в других учреждениях образования Минской области.-0-