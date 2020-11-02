В Минской области с начала года под колесами автомобилей погибли 7 детей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на территории Минской области с участием детей совершено 81 ДТП, в которых 7 детей погибли и 85 несовершеннолетних получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ Миноблисполкома.

С 1 по 8 ноября школьники на каникулах. Поэтому необходимо как взрослым, так и детям прислушаться к некоторым рекомендациям, касающимся безопасности дорожного движения.

"Уважаемые взрослые, обратите внимание, чтобы ваш ребенок был обозначен световозвращающими элементами. В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства", - рассказали в ГАИ.

Особая тема - мобильные телефоны и наушники. "Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части, не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание. Постоянно напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте. Будьте для них положительным и достойным примером. Юным участникам дорожного движения мы настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными, особенно при переходе проезжей части, и прежде чем ступить на дорогу, посмотреть по сторонам", - добавили в ведомстве.-0-