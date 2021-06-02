В Минской области с начала года выросло число ИП, увеличились и поступления в бюджет от них

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе растут поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"На 1 мая 2021 года в налоговых органах Минской области состояли на учете 45 275 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 765, или 1,7%. За январь - апрель такими плательщиками внесено в бюджет Br46,2 млн налогов и других платежей, что на Br3,3 млн, или на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года в текущих ценах", - отметили в инспекции МНС.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составил 3,1%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения: ими уплачено в бюджет Br34,8 млн, или 2,3%. От плательщиков единого налога поступило Br5,5 млн, или 0,4%.-0-