В Минской области снижается число обращений нуждающихся в трудоустройстве

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области наблюдается уменьшение обращений граждан, которые нуждаются в трудоустройстве. Об этом сегодня рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская на его итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на сложности, которые были вызваны эпидемиологической ситуацией, проделана значительная работа по поддержанию стабильности на рынке труда. Был сохранен уровень регистрируемой безработицы и уменьшено количество территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, - рассказала Тамара Красовская. - В 2020 году трудоустроены почти 17,5 тыс. человек, которые обратились в органы занятости. Вместе с этим наблюдается уменьшение количества нуждающихся в трудоустройстве. Если в 2017 году обратились 36,5 тыс. человек, то в 2018 году - 30,4 тыс., в 2019-м - 26,7 тыс., а в 2020-м - 22,5 тыс.".

Среди тех, кто обратился за помощью в трудоустройстве, 783 безработных были направлены на обучение, 291 человек получил финансовую поддержку для организации собственного дела.

Важным направлением в работе комитета оставалась трудовая занятость молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул. В эти промежутки было охвачено более 3 тыс. человек из числа учащихся парней и девушек. В основном молодых людей трудоустраивали в ремонтно-строительные и швейные бригады, экологические отряды по озеленению и благоустройству территорий учреждений образования, бригады по ремонту и реставрации библиотечного фонда, изготовлению сувениров.

Также внимание уделяли трудоустройству людей с инвалидностью, из которых в 2020 году работу получили 47 человек.

Список напряженных районов, в которых наблюдается уменьшение численности занятого населения, соотношение приема и увольнения работников и увеличение вынужденной неполной занятости сократился за год с 9 до 6. Сейчас в них включены Березинский, Вилейский, Крупский, Молодечненский, Мядельский районы и Жодино.-0-