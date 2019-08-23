В Минской области снижается заболеваемость ВИЧ

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области замедляется темп роста новых случаев заражения ВИЧ. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук.

"За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Минской области держится на относительно высоких показателях, тем не менее можно сказать о ее стабилизации и замедлении темпов прироста новых случаев. В 2018 году число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 16% по сравнению с 2017-м, когда этот показатель достиг пикового значения (478 случаев). В текущем году тенденция снижения регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции сохраняется: за 7 месяцев в регионе ВИЧ-инфекция выявлена у 238 человек, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (244 случая)", - отметил Александр Атаманчук.

В эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции вовлечены преимущественно люди в возрасте 30 лет и старше (более 86% от впервые выявленных случаев в 2019 году). Превалирующим является половой путь передачи - почти 77% от общего количества случаев.

Отмечается большая социализация ВИЧ-инфицированных. Так, более половины лиц, у которых в этом году выявлено заболевание, являются представителями рабочих специальностей и служащими.

К слову, в регионе продолжается работа по достижению стратегической цели ЮНЭЙДС "90-90-90", которая подразумевает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, должны узнать свой статус; 90% людей, знающих свой статус, должны получать антиретровирусную терапию; 90% людей, получающих терапию, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку. Минской области удалось достичь показателя "84-83-75".

Александр Атаманчук добавил: единственный способ выяснить, присутствует ли ВИЧ в организме, - пройти специальное обследование. Сдать кровь для его проведения можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. По желанию можно обследоваться с указанием своих данных или анонимно. Также в аптечной сети Минской области доступны наборы для самостоятельного тестирования на ВИЧ по слюне, с помощью которого можно провести тест дома.-0-