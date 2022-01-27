27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области снизилось количество преступлений по линии уголовного розыска. Об этом сегодня рассказал первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома Виталий Козлов на итоговой коллегии УВД Миноблисполкома, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

На коллегии подвели итоги оперативно-служебной работы органов внутренних дел Минской области в 2021 году. В мероприятии приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, руководители правоохранительных структур региона.

По словам первого заместителя начальника УВД Миноблисполкома Виталия Козлова, в прошлом году личный состав добросовестно и с полной отдачей выполнял поставленные перед ними задачи. "Оперативная обстановка в столичном регионе остается подконтрольной. Так, в органы внутренних дел стало поступать меньше сообщений о преступлениях, снизилось число уголовно наказуемых деяний по линии уголовного розыска, повышена результативность установления лиц, причастных к их совершению. Значительно улучшена работа по выявлению преступлений превентивной направленности. Меньше совершено особо тяжких и тяжких преступлений в отношении членов семьи или близких родственников, в том числе против жизни и здоровья", - заметил он.

По линии ГАИ обеспечено снижение числа дорожно-транспортных происшествий с 822 до 655. Сократилось количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В столичном регионе увеличилось количество выявленных нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, в том числе совершенных несовершеннолетними.

"Задачи стоят серьезные. Мы неоднократно обсуждали их, в том числе и на заседании Президиума Совета Министров. Среди них - борьба с преступлениями в наркосфере и кибербезопасность. Но самое главное - безопасность и здоровье наших граждан. Я уверен, что милиция Минской области, как и всегда, с честью справится с этими задачами. А мы, органы местной власти, и далее будем им помогать: укреплять материально-техническую базу, строить жилье. Сегодня мы работаем как единое целое и решаем общие задачи, стоящие как перед областью, так и страной", - отметил Александр Турчин.

Мероприятие завершилось вручением наград сотрудникам УВД Миноблисполкома, которые достигли наилучших результатов в оперативно-служебной деятельности за прошлый год.-0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома