В Минской области сняли запрет на купание в водоеме агрогородка Дукора Пуховичского района

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения госсаннадзора Минской области сняли запрет на купание в водоеме агрогородка Дукора Пуховичского района, сообщили БЕЛТА в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Также снято ограничение на купание детей в озере Нарочь (в акватории санатория "Спутник" Мядельского района).

По состоянию на 24 июля, купание детей и взрослых запрещено только на озере Материнском Пуховичского района.

Всего в рамках государственного санитарного надзора отобрано и исследовано почти 2 тыс. проб воды из поверхностных водоемов региона, из них 60 не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Была проведена оценка состояния всех зон рекреаций, в ходе которой на 46 зонах отдыха выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части санитарного содержания территорий пляжей, а также состояния общественных туалетов, контейнерных площадок, стоянок для личного и общественного автотранспорта, раздевалок. Для устранения имевшихся недостатков балансодержателям направлено 82 рекомендации и предложения об устранении нарушений, в территориальные органы исполнительной власти направлено 68 информаций о результатах надзора за зонами рекреации, в ведомства для принятия мер - 37.-0-