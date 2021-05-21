21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сотрудники ГАИ проверяют школьные автобусы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

Особое внимание уделяется наличию разрешения на допуск к участию в дорожном движении (гостехосмотра), исправности тормозной системы и внешних световых приборов, оснащению аптечками и огнетушителями, использованию ремней безопасности. Инспекторы обращают внимание на наличие запасного выхода, маячка оранжевого цвета и надписи "Школьный" на автобусе. При выявлении каких-либо нарушений сотрудники Госавтоинспекции выдают предписания с указанием сроков их устранения.

Кроме того, у водителей школьных автобусов инспекторы принимают зачеты на знание правил дорожного движения. Проводятся дополнительные инструктажи.

В УГАИ отметили, что такие мероприятия проводятся накануне специального комплекса мероприятий "Внимание - дети!", которое пройдет с 25 мая по 5 июня для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома