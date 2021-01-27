В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% дети

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области среди населения с зарегистрированной коронавирусной инфекцией в 2020 году взрослые составляли 88,1%, дети - 11,9%. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

"Эпидемический процесс на территории Минской области в прошедшем году протекал волнообразно с двумя выраженными подъемами, а коронавирусная инфекция регистрировалась в различных возрастных и профессиональных группах. Среди заразившихся преобладали взрослые - 88,1%, на долю детского населения пришлось 11,9%, - рассказали в учреждении. - Чтобы не допустить массового заражения населения, в работе специалистов санэпидемслужбы акцент был сделан на контроле соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий во всех учреждениях, организациях и предприятиях Минской области".

Определенные коррективы неблагоприятная эпидемиологическая обстановка внесла в организацию лабораторного обеспечения Минской области. В регионе было организовано проведение исследований на наличие SARS-CoV-2 в четырех лабораториях, что обеспечило оперативность проведения ПЦР-исследований.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия позволили сохранить в Минской области стабильную и управляемую эпидемическую ситуацию. "Благодаря слаженной работе специалистов госсаннадзора и лечебной сети нам удалось не допустить неконтролируемого развития эпидпроцесса, - подчеркнули в учреждении. - С положительной стороны стоит отметить совместную работу специалистов санитарно-эпидемиологической и лечебной службы Вилейского, Копыльского, Несвижского, Смолевичского и Столбцовского районов".-0-