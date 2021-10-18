В Минской области стабфонд плодоовощной продукции сформируют до 15 ноября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области стабилизационный фонд плодоовощной продукции полностью сформируют до 15 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела регулирования потребительского рынка главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Тамара Лойко.

"Объемы по закладке овощей и фруктов снизились по сравнению с прошлым годом. В этот раз закладываем 2,7 тыс. т картофеля, почти 1,7 тыс. т капусты, примерно по 700 т лука, 650 т моркови, 540 т свеклы и 560 т фруктов - это яблоки. В стабилизационный фонд на сегодняшний день заложено больше половины овощей и фруктов, полностью его сформируют до 15 ноября", - рассказала Тамара Лойко.

Она отметила, что продукция, заложенная в стабфонд в прошлом году, была практически полностью использована в межсезонный период. Оставалось лишь немного картофеля. Продукты традиционно помещают в овоще- и фруктохранилища, которые находятся в ведении сельскохозяйственных организаций, организаций систем потребительской кооперации и в фермерских хозяйствах.

Свежие овощи и фрукты можно приобрести на специализированных осенних ярмарках, которые проходят в Минской области еженедельно по выходным дням с 11 сентября по 20 ноября.-0-