В Минской области стартовал отопительный сезон

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с сегодняшнего дня начался отопительный сезон. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Андрей Шульга.

"В Минской области сегодня начался отопительный сезон. Сейчас райисполкомы принимают решения об очередности включения отопления разным категориям потребителей. Как всегда, подключение будет проводиться поэтапно. После объектов социальной сферы тепло начнет поступать в жилищный фонд", - рассказал Андрей Шульга.

В Вилейском, Борисовском, Клецком, Крупском, Мядельском и Узденском районах уже начали подавать тепло в объекты первой группы потребителей. Это школы, детские сады, больницы и дома престарелых.-0-