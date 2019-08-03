В Минской области убрали зерновые на 54% площадей

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области убрали зерновые на 54% площадей, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь председателя Миноблисполкома - начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Коршун.

В Минской области убрано 54% площадей. Намолочено 952 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 35 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (104,9 тыс.т), Слуцкий (85 тыс.т), Копыльский (77,3 тыс.т), Клецкий (66,8 тыс.т), Солигорский (58,9 тыс.т) районы. По урожайности - Несвижский (60 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (49 ц/га), Минский (45 ц/га), Молодечненский (41 ц/га).

По урожайности среди хозяйств в лидерах - ОАО "Гастелловское" Минского района (83,4 ц/га), ОАО "Новая жизнь" Несвижского района (80,6 ц/га), СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района (77,3 ц/га), ОАО "Грицкевичи" Несвижского района (76,9 ц/га), СФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Клецкого района (61,8 ц/га).-0-