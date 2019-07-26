В Минской области убрана четверть площадей зерновых

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрано свыше 25% площадей, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По данным на сегодня, намолочено более 446 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составила 35 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (59 тыс. т), Слуцкий (почти 47 тыс. т), Копыльский (40 тыс. т), Клецкий (более 39 тыс. т), Солигорский (около 31 тыс. т) районы.

По урожайности также лучшим стал Несвижский район - здесь с гектара собирают 60 ц. Почти 50 ц/га зерновых убирают в Клецком районе, свыше 40 ц/га - в Дзержинском, Минском, Молодечненском районах.

В пятерку лидеров по урожайности вошли ОАО "Гастелловское" (85,9 ц/га), ОАО "Новая жизнь" (80,5 ц/га), СПК "Агрокомбинат Снов" (77 ц/га), ОАО "Грицкевичи" (76,7 ц/га), ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" (69,8 ц/га).

С начала уборочной три комбайновых экипажа преодолели планку в 1,5 тыс. т зерна. А водитель ОАО "Горняк" Солигорского района стал первым двухтысячником - он перевез свыше 2,1 тыс. т.-0-