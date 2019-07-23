23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрано 18% площадей зерновых. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня во время республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все районы Минской области приступили к уборке. Предстоит убрать около 505 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 35 га больше, чем в прошлом году. Убрано 18%, намолочено 308 тыс. т, урожайность составила 34 ц/га", - отметил Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко

В регионе практически закончилась уборка рапса, валовой сбор ожидается около 185 тыс. т. В прошлом году было 110 тыс. т.

В уборке зерновых примут участие 2 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов, 560 зерносушильных комплексов, примерно 2 тыс. машин. "Техника позволит завершить уборку зерновых за 20 погожих дней. Для постоянной готовности имеется резерв запасных частей. Учитывая специфику области, сегодня планируем переброску комбайнов между соседними районами, чтобы исключить дальние перегоны", - пояснил губернатор.

Что касается кадров, то в этом сезоне будет задействовано более 8 тыс. механизаторов с учетом привлеченных к работам жителей столицы. По словам председателя Миноблисполкома, со всеми работниками проведена учеба и инструктаж по технике безопасности. На контроле вопросы спецодежды, питания, своевременной оплаты труда людей. Профсоюзы будут отслеживать это направление.

Столичный регион приступил и к уборке льна. Будут убраны 9,4 тыс. га, урожайность ожидается 32 ц/га. Планируется заготовить не менее 30 тыс. т тресты, или 132% к уровню прошлого года. "Судя по первым результатам, качество выше прошлогоднего. Техника к уборке льна готова, здесь проблем быть не должно", - считает Анатолий Исаченко.

Продолжается заготовка кормов. Создано 46 межхозяйственных отрядов. На текущую дату заготовлено 711 тыс. т кормовых единиц травяных кормов, что составляет свыше 10 ц кормовых единиц на условную голову скота. Всего планируется заготовить более 29 ц кормовых единиц на условную голову скота (плюс 3 ц к уровню прошлого года).

Одновременно с уборочной полным ходом идет подготовка к озимому севу. Ведется внесение глифосатов, органики, идет вспашка полей. "Под озимые будет выделено около 40% пашни. Зерновые будут посеяны на площади свыше 370 тыс. га, что составит 70% зернового клина. На приобретение минеральных удобрений планируем направить около Br42 млн", - заключил губернатор.-0-

Фото Минского облисполкома