В Минской области убрано уже 20% площадей зерновых и зернобобовых

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на сегодняшний день убрано 20% площадей, намолочено почти 383,9 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Такие результаты достигнуты при средней урожайности по региону 40 ц/га. При этом лидирует по намолоту Несвижский район, где собрано чуть более 51 тыс. т при самой высокой в области урожайности - 65 ц/га. Особенно хорошим показателем в районе могут похвастаться ОАО "Новая жизнь" - 94,6 ц/га, СПК "Агрокомбинат Снов" - 83,8 ц/га.

Следом по намолоту идут Клецкий район (свыше 49,7 тыс. т), Копыльский (более 32,8 тыс. т), Слуцкий (около 32,4 тыс. т), Солигорский (более 30,7 тыс. т).

Кроме Несвижского, высокую урожайность имеют и другие районы: в Минском и Клецком она составляет 54 ц/га, Смолевичском - 51 ц/га, Дзержинском - 50 ц/га. Среди хозяйств здесь можно отметить ОАО "Гастелловское" - 86 ц/га, ОАО "Кухчицы" - 82,5 ц/га.

В области уже определился один экипаж-трехтысячник - Сергей Янучок и Виктор Жуковский из ОАО "Кухчицы" Клецкого района намолотили 3087,7 т. Их коллеги Николай Ситько и Василий Мисюкевич преодолели отметку в 2 тыс. т. Из того же хозяйства и лидер среди водителей - Виталий Кишко отвез 2093,1 т.-0-