В Минской области убраны зерновые почти на 90% площадей

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области убрали зерновые на 89% площадей, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь председателя Миноблисполкома - начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Коршун.

Намолочено более 1520 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 34 ц/га.

По общему намолоту лидируют Несвижский (131,2 тыс. т), Слуцкий (127 тыс. т), Копыльский (119,8 тыс. т), Минский (118,8 тыс. т) и Пуховичский (87,6 тыс. т) районы. По урожайности - Несвижский (59 ц/га), Дзержинский (49 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский (41 ц/га).

По урожайности среди хозяйств в лидерах ОАО "Гастелловское" Минского района (85,7 ц/га), ОАО "Новая жизнь" Несвижского района (81,6 ц/га), ОАО "Грицкевичи" Несвижского района (76,9 ц/га), СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района (76,7 ц/га), ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района (74,4 ц/га).-0-