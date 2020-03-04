В Минской области в 2019 году открылись 10 объектов здравоохранения

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2019 году ввели в строй 10 объектов здравоохранения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

В минувшем году в регионе достроили терапевтический корпус Минской центральной районной больницы, два общежития для медработников в поселке Лесной Минского района. После реконструкции открылись хирургический корпус Столбцовской ЦРБ, общежитие для медиков (раньше это был санаторий "Кооператор") и амбулатория в Острошицком Городке, а также помещение под компьютерный томограф в Вилейской ЦРБ. Были модернизированы помещения под установку МРТ в Молодечненской ЦРБ, кабинеты под рентгенодиагностический аппарат - в Минском областном противотуберкулезном диспансере и Жодинской ЦГБ.

В минувшем году в учреждениях здравоохранения области заменили 49 лифтов на сумму Br4,6 млн. На информатизацию израсходовано Br1,25 млн, на пожарную безопасность - Br2,48 млн.

Всего на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе на строительство и реконструкцию, из областного бюджета было направлено Br53,3 млн. Из них на переоснащение медицинским оборудованием потрачено Br11,8 млн: например, на установку эндоскопического оборудования - свыше Br3,4 млн, на 11 аппаратов УЗИ - почти Br530 тыс., на восемь наркозно-дыхательных аппаратов экспертного класса - Br1,125 млн, на пять паллиативных аппаратов ИВЛ - Br200 тыс.

По последним данным, в столичном регионе работают 793 организации здравоохранения. Среди них 22 центральные районные больницы, Жодинская городская больница, восемь областных учреждений здравоохранения, 39 участковых больниц, 150 врачебных амбулаторий, 373 фельдшерско-акушерских пункта, 18 больниц сестринского ухода. Служба скорой медицинской помощи представлена 24 станциями скорой медпомощи. Плюс в области работают 622 амбулаторно-поликлинических учреждения и три станции переливания крови.-0-