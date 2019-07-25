В Минской области в 2019 году планируется заменить 230 лифтов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе в 2019 году планируется заменить 230 лифтов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Василий Шашок сегодня перед заседанием облисполкома по вопросу проблемных моментов отрасли жилищно-коммунального хозяйства Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы выполняем программу замены лифтов. В области созданы все условия для работы, определены источники финансирования. К третьему кварталу выйдем в плановые цифры и по году выполнение задания будет обеспечено - заменим 230 лифтов в регионе", - отметил Василий Шашок.

Так, в первом квартале в регионе заменили 42 лифта. По итогам полугодия число новых лифтов выросло до 126. Еще на 15 подъемниках ведутся работы.

Лучшие результаты в выполнении доведенного задания продемонстрировали Молодечненский и Слуцкий районы. Не достигли планового показателя в Вилейском, Пуховичском, Солигорском районах.

Также в регионе активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду, добавил гендиректор ЖКХ области. "Это обыденная традиционная работа, проблем нет. Организована подготовка и замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей, подготовка теплоисточников, жилья, в том числе во время капитальных ремонтов. Работа движется планово, все будет выполнено", - заключил он.-0-