В Минской области в 2019 году создано почти 900 дополнительных мест в детских садах

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 900 дополнительных мест создано в детских садах столичного региона в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Так, 120 мест появилось благодаря открытию нового учреждения дошкольного образования в городском поселке Старобин Солигорского района. В августе минувшего года здесь завершили ремонт здания бывшей начальной школы и открыли ясли-сад №2.

Еще 40 мест создано на базе учреждения образования частной формы собственности в Минском районе: в июне детей принял учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа "Ребенок будущего".

За счет открытия групп кратковременного пребывания были предложены места 436 детям. Всего в регионе работают 872 такие группы, их посещают около 6,7 тыс. детей. В прошлом учебном году в области было 828 групп для 6,3 тыс. ребят.

После перепрофилирования и открытия дополнительных помещений в учреждениях образования появились 152 места. В частности, в Борисовском и Логойском районах создано по 40 мест, в Воложинском, Копыльском и Стародорожском – по 20 и в Минском - 12.

Кроме того, за счет вывода первых классов из учреждений дошкольного образования созданы 52 дополнительных места, реконструкции имеющихся площадей - 35, возобновления функционирования групп, ранее сдававшихся в аренду и использовавшихся под кабинеты или для оказания платных образовательных услуг, - 60.

При этом в регионе по-прежнему есть потребность в детских садах. Поэтому в 2020 году рассчитывают завершить строительство еще 10 учреждений дошкольного образования: шести в Минском районе (Боровляны, Колодищи, Хатежино, Сеница, Мачулищи, Михановичи), по одному в Червене, Смолевичах, Несвиже и Ивенце. Плюс планируют возведение еще четырех детских садов - в Молодечно, Ратомке и двух в Колодищах. В перспективе - создание учреждений дошкольного образования в Прилуках, Логойске, Любани, Боровлянах, Заславле, Озерце и Дзержинске.-0-