В Минской области в 2019 году уделят особое внимание ремонту дорог и качеству медобслуживания

9 января, Вилейка /Корр. БЕЛТА/. Ремонту дорог и качеству медицинского обслуживания населения в 2019 году уделят особое внимание. Об этом журналистам заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после личного приема граждан в Вилейке, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году было 19 приемов. Со своими проблемами ко мне обратились 119 человек. Часть вопросов мы решили, некоторые находятся на дополнительном контроле. На приемах ушедшего года были выявлены два основных направления, которые вызывают озабоченность у жителей области, - состояние дорог, улиц и медицинское обслуживание. Мы сделали определенные выводы и при рассмотрении бюджета на 2019 год учли вопросы по данным сферам и так распределили бюджет, чтобы по максимуму решить эти проблемы", - сказал Анатолий Исаченко.

Одно из обращений на нынешнем приеме в Вилейке как раз касалось дорог. Житель деревни Балаши просил заасфальтировать участок в 900-х метрах до населенного пункта. Губернатор дал поручение специалистам выехать в деревню и посмотреть, что здесь можно сделать.

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