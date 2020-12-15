15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2021 году планируют построить 30 зерносушильных комплексов, рассказал сегодня журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время презентации деятельности ООО "Амкодор-Можа" в Крупках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что немного сдерживаем более интенсивное развитие растениеводства из-за отсутствия зерносушильных комплексов. На следующий год запланировали построить 30 таких комплексов в Минской области, чтобы мы могли убирать зерно, не теряя качества, - отметил Александр Турчин. - Сельское хозяйство идет вперед, и нам сегодня нужна мощная техника, которая будет обрабатывать большие площади земли, производить посев в оптимальные агротехнические сроки".

В Минской области намерены протестировать новую сеялку производства "Амкодор". "Если все будет хорошо, хотим к озимому севу закупить часть таких сеялок. Помимо скорости это еще и качество сева, и, как результат, - урожайность. Сельхозмашиностроение "Амкодора" - очень важное направление, и у него есть серьезные перспективы, причем не только внутри страны, но и за ее пределами", - добавил председатель Миноблисполкома.

Он обратил внимание, что предприятия "Амкодора" не просто обеспечивают Минскую область нужной техникой, но и создают рабочие места в регионах, обеспечивают поступление налогов в бюджет, экспортные поставки. "Для меня Крупки сегодня - это в душе праздник, потому что иногда очень сложно в районных центрах привлечь инвестора", - добавил Александр Турчин.

ООО "Амкодор-Можа" - крупнейший в СНГ производитель зерноочистительно-сушильных комплексов, силосов для хранения зерна, оборудования для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и очистки зерна. В текущем году здесь завершился инвестпроект по расширению и техперевооружению производства, в который вложено Br10 млн. По этому инвестпроекту смонтированы линии профилирования металлического листа и стоечного профиля для изготовления деталей силосов турецкой компании UNIMAK, линия лазерного раскроя листа бельгийской фирмы LVD. За девять месяцев текущего года объем производства составил Br16,214 млн, темп роста к соответствующему периоду 2019 года - 160,6%. За этот период изготовлено девять зерноочистительно-сушильных комплексов и 39 силосов.-0-