В Минской области в 2021 году введут в эксплуатацию 3 школы и 3 детских сада

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в Минской области введут в эксплуатацию 3 школы и 3 детских сада, а также начнут строительство еще нескольких объектов социального назначения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков.

"Ежегодно в регионе вводят в эксплуатацию несколько детских садов и школ. Работа в этом направлении продолжается, поэтому в 2021 году в области двери распахнут детсады в поселке Дружный Пуховичского района, Колодищи-2 Минского района и городе Молодечно, а также откроются школы в Столбцах, Смолевичах и Молодечно", - рассказал Алексей Быков.

Также в Минской области в 2021 году планируют начать строительство новых объектов социального назначения. Это школы и детские сады в Смолевичах и Фаниполе.

Как ранее сообщал первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович, в течение пятилетки 2021-2025 годы в регионе планируют построить около 30 объектов дошкольных и школьных учреждений, более 80 ждет реконструкция.-0-