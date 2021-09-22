В Минской области в 97 авариях с пешеходами погибли 24 человека

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 8 месяцев в Минской области зарегистрировано 97 аварий с пешеходами, в которых 24 человека погибли и 77 травмированы. 40 ДТП произошли по вине пешеходов. Почти все автоаварии, в которых виновны пешеходы, закончились трагически, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В основном автоаварии со смертельным исходом случались в темное время суток. На одежде пешеходов не было световозвращающих элементов.

Всего с начала года к административной ответственности по ст.18.20 КоАП привлечены 20 469 пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта и других лиц, участвующих в дорожном движении и не управляющих транспортом. Из них 5230 были пьяны, 8347 - не обозначены фликерами.

С 24 сентября по 3 октября Госавтоинспекция Минской области проведет республиканскую профилактическую акцию "Пешеход!". Первый день акции станет Днем безопасности дорожного движения под девизом "Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!".

Чаще всего пешеходы травмируются осенью и зимой, в это время доля аварий с их участием достигает 60-70% от всех ДТП. Причина - короткий световой день. Вечером водителю зачастую трудно разглядеть пешеходов, велосипедистов. А в плохую погоду фигура человека полностью сливается с темнотой, и с места водителя становится почти невидимой.

Правила обязывают пешехода при движении по краю проезжей части в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (п.17.1 ПДД). Согласно КоАП, пешеход, велосипедист и возчик гужевого транспорта, которые в темное время суток не обозначили себя фликером, могут быть оштрафованы на 1-3 базовых величины или получить предупреждение. Если из-за них возникла аварийная ситуация, штраф будет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых штрафуется нетрезвый пешеход.

Госавтоинспекция рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где в любое время на дороге может оказаться пешеход. Пешеходам следует быть осторожными и внимательными, особенно на нерегулируемых переходах. Не стоит пренебрегать таким важным элементом безопасности в темное время суток, как фликер. У детей фликеры должны быть как на одежде, так и на школьной сумке.

Если вы видите вблизи проезжей части нетрезвого пешехода или велосипедиста, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщите на телефонную линию 102.-0-