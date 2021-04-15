В Минской области в безвозмездное пользование готовы передать 37 объектов недвижимого имущества

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в безвозмездное пользование населению готовы предоставить 37 объектов недвижимого имущества. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

"Сформирован перечень, включающий в себя 37 объектов недвижимого имущества, которые готовы предоставить населению под создание рабочих мест в Минской области. Развить бизнес без задействования денежных средств на приобретение объекта недвижимости либо уплату арендной платы предлагаем на базе зданий бывших школ, детских садов, клубов и библиотек, которые в основном расположены в сельской местности", - рассказали в Минскоблимуществе.

Среди примечательных объектов, которые вошли в перечень объектов недвижимого имущества, - бывший санаторий-профилакторий "Плесы" в Молодечненском районе и усадебный дом графа Потоцкого в Березино.

За последние три года с населением в Минской области заключено 11 договоров о безвозмездном пользовании объектов недвижимого имущества с условием создания рабочих мест. По большей части задействованы участки в сельской местности. Так, в прошлом году в безвозмездное пользование на пять лет с условием создания пяти рабочих мест обществу с ограниченной ответственностью было предоставлено здание бывшего детского сада в деревне Осиповичи Вилейского района. На месте открыт магазин розничной торговли, а также фасуются крупы для их дальнейшей реализации.-0-