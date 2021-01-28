В Минской области в ДТП с начала года 8 человек погибли и 42 травмированы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на автодорогах Минской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых восемь человек погибли и 42 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Большую проблему создают пешеходы, которые сознательно пренебрегают ПДД, причем все усугубляется тем, что нарушители находятся на проезжей части в нетрезвом виде, не обозначают себя световозвращающими элементами в темное время суток. И таких фактов предостаточно, чтобы сделать вывод о безответственном и халатном отношении таких людей как к своей жизни, так и к безопасности других участников дорожного движения. А ведь дорога не прощает ошибок", - рассказали в ГАИ.

Одна из причин аварий - нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Здесь в первую очередь сказывается водительская невнимательность.

"В неблагоприятных погодных условиях и при высокой интенсивности движения, особенно перед выходными и в выходные дни, любая ошибка водителя, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции, неминуемо приводит к несчастным случаям. А что уж говорить о тех, кто садится за руль в нетрезвом виде или управляет транспортом, не имея на это права", - отметили в Госавтоинспекции.

С целью пропаганды соблюдения правил дорожного движения 29 января Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Соблюдая ПДД, сохраняешь жизнь!".-0-