В Минской области в этом году построят 55 станций обезжелезивания

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2022 году построят 55 станций обезжелезивания. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ГО "ЖКХ Минской области" Юрий Кукашук.

"Самой распространенной проблемой, которая связана с качеством воды в Минской области, остается повышенное содержание железа. Решить ее позволяет возведение станций обезжелезивания. В 2022 году в столичном регионе построят 55 таких объектов, которые будут очищать воду до надлежащего качества", - рассказал Юрий Кукашук.

Наибольшее количество станций обезжелезивания появится в Минском районе. Здесь построят пять таких объектов. В Борисовском, Логойском, Стародорожском, Солигорском и Пуховичском районах возведут по четыре станции, а в Копыльском, Слуцком, Молодечненском, Червенском и Смолевичском районах - по три. Новые сооружения также построят в Березинском, Крупском, Мядельском, Столбцовском, Клецком, Узденском, Несвижском, Воложинском и Любанском районах.

Для улучшения показателей воды в столичном регионе также планируется замена сетей водоснабжения и водоотведения. Серьезные работы проведут в Фаниполе, где построят дополнительный резервуар на 2 тыс. куб.м воды и две скважины, поскольку шести имеющихся недостаточно для компенсации потребления воды. Подобные гидротехнические сооружения появятся также в Жодино и Молодечно.

В прошлом году в Минской области построили 58 станций обезжелезивания. Они позволили обеспечить водой нормативного качества 26 866 человек.-0-