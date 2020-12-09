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09 декабря 2020, 17:33

В Минской области в этом году созданы 142 первичных профсоюзных организации

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в этом году созданы 142 первичных профсоюзных организации. Большинство относится к частному сектору экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

"За пять лет в области открыто 762 первичных профсоюзных организации. Этому способствовала совместная целенаправленная и слаженная работа всего профсоюзного актива региона. Для защиты прав и социально-экономических гарантий работников сегодня в области действуют порядка 3 тыс. коллективных договоров", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Для дальнейшего создания профструктур разработан график посещения трудовых коллективов. Активно участвуют в этой работе председатели областных (городских) организаций отраслевых профсоюзов и районных объединений профсоюзов. "Представители бизнеса слышат доводы и понимают необходимость создания первичных профсоюзных организаций", - подчеркнул Виктор Малиновский.

Всего профсоюзы региона объединяют 3507 первичных организаций численностью более 500 тыс. человек. Их деятельность направлена на защиту профессиональных прав и интересов работников, создание безопасных условий труда, обеспечение социальных льгот и гарантий.

Представители профсоюзов регулярно посещают трудовые коллективы, где узнают об актуальных проблемах, информируют работников об экономической ситуации и мерах социальной защиты населения.

Членство в профсоюзах дает право на бесплатную юридическую помощь специалистов, защиту в судах, трудовых спорах. Так, за пять лет в пользу работников по требованиям профсоюзов возвращено более Br1 млн, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями.

Для защиты прав и интересов членов профсоюзов специалисты составили около 250 процессуальных и иных документов по просьбам работников. Восстановлены на работе 25 членов профсоюзов.

В связи с эпидситуацией профсоюзы затратили более Br2 млн на покупку дезинфицирующих средств и СИЗов, оказание материальной помощи.-0-

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