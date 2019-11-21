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21 ноября 2019, 19:37

В Минской области в этом году выявлено 110 случаев бешенства среди животных

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2019 году зарегистрировано 110 случаев бешенства среди животных, в основном это обитатели дикой природы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением особо опасных инфекций Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Автухова.

"За текущий год на территории Минской области зарегистрировано 110 случаев бешенства среди животных. В видовой структуре больные бешенством дикие животные составили почти 73% (по-прежнему доминируют случаи заболевания среди лисиц). Домашние животные составили свыше 17%, из них сельскохозяйственные - 10%, домашние - более 84%", - сказала Наталья Автухова.

Получить специализированную антирабическую помощь после контакта с такими животными можно во всех организациях здравоохранения центрального региона. Так, в текущем году за вакцинацией обратились более 3,5 тыс. человек, в том числе из-за контакта с бешеными животными - 155 граждан. Большинство пострадало от укусов собак и кошек (92%). Более 5% контактировали с дикими животными, почти 3% - с сельскохозяйственными.

Случаи заболевания бешенством человека не зарегистрированы.

Представитель центра подчеркнула: учитывая, что бешенство для человека является смертельным заболеванием, важнейшее значение имеет профилактика: избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, вакцинация домашних питомцев против бешенства, своевременное обращение за медицинской помощью в случае укуса. Также важно проводить профилактические мероприятия заинтересованным организациям и ведомствам, среди которых ЖКХ, лесхозы, ветеринарная служба, санитарно-эпидемиологическая служба, организации здравоохранения.-0-

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