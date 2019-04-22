В Минской области в I квартале на 77% выросло число физлиц - плательщиков единого налога

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе на 77% увеличилось количество граждан - плательщиков единого налога, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минской области.

В первом квартале 2019 года свыше 3 тыс. физлиц подали уведомления и уплатили единый налог за осуществление видов деятельности, не требующих государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество таких граждан увеличилось на 77%. В бюджет области они заплатили почти Br230 тыс.

Наибольшее количество физических лиц оказывали парикмахерские услуги (805 человек) и услуги репетитора (512). Другие отдали предпочтение торговле цветами, декоративными растениями, их семенами и рассадами, животными (за исключением котят и щенков), хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Востребованными оказались и услуги домашних работников.-0-