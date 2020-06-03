В Минской области в январе-мае выявлено 145 таксистов-нарушителей

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минской области во время проверок организаций по перевозке пассажиров на такси за 5 месяцев текущего года выявила 145 нарушителей законодательства, в том числе только за май - 59. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника инспекции Марина Живица.

"Лидером" стало нарушение порядка использования кассового оборудования, автоматических электронных аппаратов, платежных терминалов, в том числе их отсутствие при приеме наличных денежных средств за оказанные услуги. Таких случаев выявлено 85.

На втором месте - привлечение индивидуальными предпринимателями к своей деятельности более трех наемных работников (установлено у 32 предпринимателей). Некоторые нанимали от 6 до 14 наемных лиц одновременно.

Также установлены 7 случаев приема наличных мимо кассы.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила Br21,2 тыс.

Еще к 183 плательщикам у налоговых органов возникли вопросы в части полноты и достоверности отражения в налоговых декларациях полученной выручки. Поэтому их уведомили о необходимости предоставить пояснения либо доплатить налоги в добровольном порядке. В итоге добровольно доплачено более Br162,4 тыс. налогов.-0-