В Минской области в текущем учебном году китайский язык начали изучать более 620 учащихся

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский язык в Минской области в текущем учебном году начали изучать 624 учащихся в 18 учреждениях образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"В рамках реализации Стратегии развития системы изучения и преподавания китайского языка в Республике Беларусь на 2017 - 2022 годы в регионе продолжается работа по организации его освоения. В текущем учебном году организовано изучение китайского языка в 18 учреждениях образования для 624 учащихся", - рассказали в управлении.

В трех школах в Смолевичах и одной в Борисове 78 учащихся Минской области изучают китайский язык как первый иностранный. На факультативных занятиях и объединениях по интересам данный иностранный язык осваивают 546 учащихся Борисовского, Воложинского, Дзержинского, Минского, Молодечненского, Пуховичского и Смолевичского районов.

Расширению международных контактов в сфере образования, созданию условий для поликультурного воспитания учащихся и обобщению эффективного педагогического опыта по обучению иностранным языкам в Минской области способствует открытие ресурсных центров. Это центр китайской культуры и письменности в ГУО "Средняя школа № 25 г. Борисова", центр белорусско-китайской дружбы в ГУО "Минский областной институт развития образования" и центр белорусско-японского сотрудничества в ГУО "Пережирская средняя школа им. А.Е. Гуриновича" Пуховичского района.

В текущем году в регионе продолжат расширять географию изучения китайского языка в учреждениях образования.-0-