В Минской области во время мероприятия "Арсенал" изъято 74 единицы незарегистрированного оружия

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области подвели итоги специального комплексного мероприятия "Арсенал", сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Как рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Андрей Амбражей, еще до начала специальных мероприятий у жителей пристоличного региона было изъято около 270 единиц оружия и более 6,5 тыс. боеприпасов. "При этом только 32 "ствола" были сданы гражданами добровольно. А ведь только лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности", - отметил он.

Во время мероприятия активизировали выявление и изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, проверяли условия хранения огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев. Милиционеры провели около 2,5 тыс. проверок условий хранения оружия, при этом изъято 74 единицы оружия и около 850 различных боеприпасов. Еще 97 "стволов" и около 500 боеприпасов граждане сдали добровольно.

УВД напоминает: за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. По телефонам (8017) 229-05-90, 229-04-32, 229-06-32 либо 102 вы можете сообщить о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов. Добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.-0-