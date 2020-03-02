В Минской области впервые пройдет форум педагогов дошкольного образования

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый областной форум педагогов дошкольного образования "Ориентиры детства" состоится 3 марта на базе Минского областного института развития образования. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.
Программой форума предусмотрено посещение выставки "Практика эффективного взаимодействия с родителями в учреждениях дошкольного образования Минской области". Также запланировано обсуждение развития региональной системы дошкольного образования на пленарном заседании.
Параллельно будут работать несколько интерактивных площадок, посвященных формированию культуры досуга, приобретению ребенком социального опыта, вовлечению детей в мир науки, информационно-коммуникационным средствам воспитания, виртуальным средствам общения с родителями.-0-