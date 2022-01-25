25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области вырос спрос на неиспользуемую недвижимость, рассказали корреспонденту БЕЛТА в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

"В прошлом году в Минской области было продано 58 неиспользуемых зданий, которые были включены в календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества. В 2020 году на аукционах было реализовано 50 таких строений. Таким образом в столичном регионе на 16% вырос спрос на неиспользуемую недвижимость, поступления в бюджет увеличились более чем в 2 раза", - рассказали в комитете.

По начальной цене, равной одной базовой величине, было продано 28 зданий. Здесь субъекты хозяйствования планируют осуществлять предпринимательскую деятельность. Наибольший интерес покупатели проявляли к объектам образования и воспитания (38%), культурно-просветительного и зрелищного назначения (16%), складским помещениям (14%).

Комитет продолжит продавать на торгах неиспользуемые объекты недвижимости. Так, 20 января текущего года участник аукциона приобрел незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Борисове. В будущем оно будет сдаваться в аренду под офисы.-0-