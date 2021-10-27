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27 октября 2021, 09:34

В Минской области за 9 месяцев в ДТП с пешеходами погибли 29 человек

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за 9 месяцев в ДТП с пешеходами погибли 29 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Дорога является местом повышенной опасности для всех без исключения категорий участников дорожного движения. Но есть уязвимая категория - пешеходы, и малейшая ошибка с их стороны может стать смертельной. По-прежнему основными причинами таких происшествий являются как нарушения ПДД самими пешеходами, так и невыполнение требований ПДД водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам. За 9 месяцев текущего года произошло 116 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 29 человек погибли, более 90 получили травмы", - рассказали в ГАИ.

Нарушения ПДД пешеходами часто концентрируются в определенных местах: возле остановочных пунктов, рынков, торговых центров, поликлиник, в местах, где идет ремонт дороги. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди все равно перебегают проезжую часть, заставляя водителей транспортных средств притормаживать. Да и сами водители периодически паркуются на одной стороне дороги, а потом переходят на другую по проезжей части. Всем пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что правила обязывают их двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и только при их отсутствии - по обочине. Если движение по обочине не представляется возможным, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. Пешеходы не должны забывать в обязательном порядке обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, а также профилактики ДТП на пешеходных переходах 29 октября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: "Пешеходный переход - территория повышенного внимания!".

"Пешеходный переход является опасным местом. Опасность может усугубляться ограниченным обзором, скоплением пешеходов, среди которых один окажется нетерпеливым. В населенных пунктах проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Невыполнение требований правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам также зачастую приводит к ДТП. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, в некоторых случаях усматривается и личная беспечность самих пешеходов", - отметили в ГАИ.

Согласно ст.18.13 ч.7 КоАП, за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ.

Пешеход тоже обязан действовать на дороге предельно осмотрительно. Несмотря на то, что на пешеходном переходе он имеет преимущество перед транспортными средствами, необходимо убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги. Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают пьяные пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть. К счастью, есть неравнодушные участники дорожного движения, которые сообщают в органы внутренних дел о таких фактах.

По вине самих пешеходов за 9 месяцев произошло более 50 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 получил травмы. Из этих виновных 23 находились в состоянии опьянения. Согласно ст.18.20 ч.2 КоАП, административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 БВ. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста) с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102.-0-

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