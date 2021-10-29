В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Минской области за 9 месяцев выявили 2567 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде, а также 5562 нетрезвых пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"По вине нетрезвых водителей совершено 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек. По вине пешеходов произошло 51 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 получил травмы. Причем из общего числа виновных пешеходов - 23 находились в состоянии опьянения, - рассказали в ГАИ. - Также за указанный период совершено 604 ДТП без пострадавших с материальным ущербом, данные происшествия опять же произошли по вине нетрезвых водителей".

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения грубых правонарушений с 29 октября по 1 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит комплексное профилактическое мероприятие "Дорога - место встречи трезвых людей", направленное на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения, в том числе находящимися в состоянии опьянения.

Также под пристальным вниманием стражей дорог места объектов торговли спиртными напитками, увеселительные заведения, в первую очередь работающие в круглосуточном режиме. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно законодательству.-0-