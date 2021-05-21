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21 мая 2021, 10:31

В Минской области за четыре месяца в ДТП пострадали 22 ребенка

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 4 месяца на территории Минской области произошло 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 22 ребенка получили травмы. По вине самих несовершеннолетних совершено 2 ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В преддверии каникул Госавтоинспекция с 25 мая по 5 июня проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в тех учебных учреждениях Минской области, учащиеся которых были участниками автоаварий.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий - неиспользование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних; непредоставление преимущества пешеходам на переходе; переход детьми проезжей части вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых. Кроме того, дети наблюдают за действиями взрослых, которые нарушают ПДД, и на подсознательном уровне стремятся им подражать. Поэтому очень важно быть для юных участников дорожного движения положительным примером.

"Уважаемые взрослые, не оставляйте без присмотра малолетних, постоянно напоминайте ребенку, как вести себя на дороге и в транспорте. Объясняйте, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, переходить дорогу в установленных правилами местах. Перед началом перехода нужно обязательно смотреть по сторонам, при этом категорически исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников, - отметили в ГАИ. - Согласно п.166.9 ПДД во время проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения в светлое время суток. В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства".-0-

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