Дошкольное образование в области получают 80,6% детей в возрасте от 1 года до 6 лет. По запросам родителей более 50% воспитанников получают разнообразные образовательные услуги, в том числе на платной основе.



Обновляется и укрепляется материально-техническая база учреждений дошкольного образования. Благодаря принимаемым мерам оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения в 2020 году увеличилась до 89,4% (республиканский показатель - 86,4%).



Как также отметил глава управления, помимо этого достигнуты результаты в создании здоровьесберегающей среды. В детских садах снизилось количество пропусков по болезни одним ребенком, минимизированы случаи травматизма.-0- Дошкольное образование в области получают 80,6% детей в возрасте от 1 года до 6 лет. По запросам родителей более 50% воспитанников получают разнообразные образовательные услуги, в том числе на платной основе.Обновляется и укрепляется материально-техническая база учреждений дошкольного образования. Благодаря принимаемым мерам оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения в 2020 году увеличилась до 89,4% (республиканский показатель - 86,4%).Как также отметил глава управления, помимо этого достигнуты результаты в создании здоровьесберегающей среды. В детских садах снизилось количество пропусков по болезни одним ребенком, минимизированы случаи травматизма.-0-

Фото Оксаны Манчук

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27 августа, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за два года построено 12 учреждений дошкольного образования. Об этом сегодня сказал начальник главного управления по образованию Николай Башко на конференции педагогических работников столичного региона, которая проходит в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА."Несмотря на то, что в целом по области количество мест в дошкольных учреждениях превышает численность воспитанников, при демографическом подъеме и интенсивном строительстве жилья остается актуальной проблема дефицита мест в отдельных населенных пунктах. Для ее решения принят ряд мер. Открываются дополнительные дошкольные группы, внедряются новые формы организации дошкольного образования, в том числе и платные. Однако главенствующую роль в решении названной проблемы играет строительство детских садов, - рассказал Николай Башко. - Так, в 2020-2021 годах в Минской области построено 12 учреждений дошкольного образования, на что было направлено Br97,6 млн, в том числе Br76,6 млн бюджетных средств".