В Минской области за I квартал введено 257 квартир для многодетных

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в первом квартале этого года введено 257 квартир для многодетных семей - 12,2% от годового задания, сообщил журналистам председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Кручанов перед заседанием Миноблисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Удельный вес строительства как вида экономической деятельности составляет более 9% в ВРП области. Но кроме экономического есть и социальная часть вопроса - жилье. Поставлена задача по вводу жилья для многодетных - 2 112 квартир. По прошлому году мы обеспечили жильем 730 многодетных семей. То есть увеличение плана значительное. По итогам первого квартала показатели неплохие: 257 многодетных семей обеспечены жильем, это 12,2% от задания. Но темп должен быть выше", - отметил Александр Кручанов.

Во время заседания председатель облисполкома Анатолий Исаченко подчеркнул важность обеспечения жильем многодетных семей, поскольку эта тема была акцентирована Президентом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. "Задача должна неукоснительно выполняться. Срыв планов будет расцениваться как саботаж", - заявил глава области.

Всего за три месяца в столичном регионе введено около 330 тыс. кв.м жилья. В лидерах - Минский, Борисовский и Солигорский районы. Кроме того, Минскую область отличает большой удельный вес индивидуального строительства. "Общие объемы ввода жилья - один из самых высоких показателей по республике. Поэтому и задачи жесткие, конкретные по каждому району - выработать алгоритм действий, как реализовывать поставленный план", - сказал Александр Кручанов.

Повышенное внимание в регионе к долгостроям."Недопустимо возведение домов с превышением нормативных сроков строительства. А у нас в области, к сожалению, эта проблема все еще существует, - заметил Анатолий Исаченко. - Причина в том, что отдаются участки земли, приходят застройщики (как правило, частные), которые действуют бесконтрольно. Все должно быть под контролем. Если подрядчик зашел на объект, должен выполнить обязательства".

Строительная отрасль также вносит весомый вклад в реализацию инвестиционных проектов областной программы. В нее включены больницы, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы. "Не забываем о социальном и арендном жилье", - добавил Александр Кручанов. Немало объектов возводится и реконструируется в столице областных "Дажынак" - Борисове (школа, мост через Березину, транспортные магистрали, объекты капитального ремонта и др.).-0-