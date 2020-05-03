В Минской области за I квартал ввели в эксплуатацию почти четверть годового плана жилья

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по итогам I квартала ввели в эксплуатацию почти четверть от общего объема жилья, запланированного на год. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

Так, в регионе по итогам января-марта введено в эксплуатацию свыше 267 тыс. кв.м жилья - это почти 24% к заданию года и более 68% к заданию на первое полугодие. В том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий возвели более 61 тыс. кв.м - это более 18% к заданию года, из них почти 37 тыс. кв.м жилья для нуждающихся, которые строятся с господдержкой (это около 18% к заданию года). Еще свыше 200 тыс. кв.м возвели индивидуальные застройщики. Плюс в регионе ввели более 5 тыс. кв.м арендного жилья (почти 17% к заданию года).

Кроме того, за первый квартал в области улучшили свои жилищные условия более 800 многодетных семей, из них новые квартиры получили 280 семей.

Немало жилья возвели и в городах-спутниках. Больше всего ввели в эксплуатацию в Смолевичах (2,8 тыс. кв.м), на втором месте - Логойск и Заславль (по 2,4 тыс. кв.м). Чуть меньше - в Дзержинске (2,1 тыс. кв.м). -0-