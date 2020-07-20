В Минской области за январь-июнь ввели в эксплуатацию около 44% запланированного на год жилья

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за первое полугодие ввели в эксплуатацию почти половину от запланированного на год жилья, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Так, в центральном регионе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 494,5 тыс. кв.м общей площади жилья. Это составляет более 126% к заданию на январь - июнь 2020 года, а также около 44% от плана на год.

Всего в этом году в столичном регионе построят и введут в эксплуатацию 1120 тыс. кв.м жилья. При этом на улучшение жилищных условий направят 3148 многодетных семей, из них 1980 переедут в новое жилье.-0-