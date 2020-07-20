В Минской области за первое полугодие увеличили производство сельхозпродукции более чем на 5%

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за первое полугодие произведено примерно на 5% больше сельхозпродукции, чем за аналогичный период минувшего года, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

За первое полугодие в сельхозорганизациях центрального региона произведено продукции в текущих ценах на Br1,76 млрд. Темп роста в сопоставимых ценах к январю - июню 2019 года - 105,4%.

За этот же период выращено 260,7 тыс. т основных видов скота и птицы. Темп роста - 106,8% к уровню минувшего года. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 247,1 тыс. т, или 107,6% к прошлогоднему показателю.

Надоено 963,7 тыс. т молока (109,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го). Средний удой от коровы - почти 2,9 т, что на 225 кг больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Реализовано около 870 тыс. т молока, или 90,3% от произведенного.

На 1 июля численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях региона составила 958,7 тыс. голов (100,6% к аналогичной дате 2019 года), из них 332,6 тыс. приходится на коров. Увеличилось число свиней и птицы, сейчас их 690,8 тыс. и 16,9 млн голов соответственно. К уровню шести месяцев прошлого года это 102,7% и 106,1%.-0-