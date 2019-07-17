В Минской области за первую смену оздоровились более 40 тыс. детей

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующий отделом гигиены ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Екатерина Сухавер.

"Летом 2019 года запланировано оздоровить почти 59,4 тыс. детей, что составляет свыше 40% от количества учащихся в регионе. В первую смену оздоровление было организовано на базе 826 оздоровительных лагерей различных типов, в которых отдохнули более 40 тыс. детей. В том числе около 10,8 тыс. ребят провели каникулы в лагерях с круглосуточным пребыванием и почти 30 тыс. - с дневным", - отметила Екатерина Сухавер.

По ее словам, при организации и проведении первой смены в лагерях был создан комфортный режим дня и разнообразное меню, сами учреждения были укомплектованы квалифицированными кадрами, в том числе медработниками. Вместе с тем в отдельных лагерях была выявлена повторяемость блюд, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, не соблюдались правила личной гигиены работниками пищеблоков. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены четыре человека. По итогам проверок выдано 471 рекомендация об устранении нарушений. Один материал по данным лабораторных исследований направлен в прокуратуру района, еще 104 информации - в райисполкомы и собственникам лагерей.

В числе положительных примеров проведения первой смены завотделом гигиены отметила подготовку и работу лагеря "Чайка" на базе Борисовского центра экологии и туризма. Здесь заранее отремонтировали пищеблок: установили дополнительные резервные водонагреватели, приобрели два холодильных шкафа и бытовой холодильник. В жилых комнатах заменили кровати, матрасы, шкафы и тумбочки, оборудовали сушилка для одежды и обуви с нагревательными элементами, вешалки и стеллажи.

"В целом первая смена оздоровительной кампании в Минской области прошла на достаточно высоком организационном уровне. Это позволило не допустить осложнения эпидситуации и возникновения вспышек острых кишечных заболеваний среди детских коллективов", - заключила Екатерина Сухавер.-0-