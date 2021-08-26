В Минской области за пять лет построят более 450 объектов инфраструктуры с безбарьерной средой

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2021-2025 годах построят 454 объекта социальной и транспортной инфраструктуры и 193 объекта улично-дорожной сети с оборудованием безбарьерной среды. Об этом рассказала журналистам начальник отдела материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Елена Яцкевич, передает корреспондент БЕЛТА."Формирование доступной среды - один из важнейших способов достижения равенства для всех без исключения членов нашего общества, - отметила Елена Яцкевич. - Так, в Минской области в нынешней пятилетке реализуется доступная среда с применением комплексного подхода. В прошедшей пятилетке, как правило, оборудовались объекты без учета такого подхода. Устанавливались какие-то элементы и объекты были частично доступные".Создание безбарьерной среды реализуется по подпрограмме "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" госпрограммы "Социальная защита". "В Минской области в подпрограмму на пятилетку включено 454 объекта социальной и транспортной инфраструктуры и 193 объекта улично-дорожной сети, которые планируется оборудовать с учетом комплексного подхода", - подчеркнула начальник. Комплексный подход заключается в том, чтобы обеспечить доступную среду для различных категорий людей с инвалидностью.Законодательные нормы комплексного подхода закреплены в обязательных для применения строительных нормах. Они вступили в силу с 2 мая этого года. "Огромное значение для развития доступной среды имеет тот факт, что новые строительные нормы являются обязательными для применения. На всех зданиях, которые подлежат реконструкции или строятся, обязательно оборудуется доступная среда", - добавила Елена Яцкевич."Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома вплотную сотрудничает с Госстройэкспертизой. Все проекты жилого фонда по оборудованию доступной среды в жилом фонде, несмотря на то, что нормы вступили в действие только с мая, были пересмотрены уже с января 2021 года. Кроме того, доступность обеспечивается не только в самом жилом здании, но и во всех встроенных помещениях для вспомогательных объектов. Такие жилые дома строятся в Минском, Борисовском, Крупском районах", - рассказала начальник.По ее словам, в Минской области в текущей пятилетке также запланировано строительство 64 новых объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки, многофункциональные физкультурные оздоровительные комплексы, торговые объекты.Елена Яцкевич также рассказала о строительстве многоквартирного жилого дома для многодетных семей в Крупках, где на первом этаже предусмотрены три специальные квартиры - они адаптированы для проживания людей с инвалидностью. "Запланировано оборудование данных квартир в строгом соответствии с требованиями обустройства доступной среды в жилом помещении для инвалидов-колясочников. Реализация этого проекта стала возможна в результате объединения усилий многих неравнодушных людей. Это позволит двум инвалидам-колясочникам и маме с уже подросшим 13-летним сыном-инвалидом, которого она до этого носила с 3 этажа на руках, осуществить мечту о доступном и комфортном жилье", - уверена начальник отдела.-0-