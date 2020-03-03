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03 марта 2020, 07:57

В Минской области за прошлый год продали с аукционов 71 объект недвижимости

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2019 году на аукционах реализовали 71 объект недвижимости - это 143 здания, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета государственного имущества Миноблисполкома Сергей Желудкович.

"В прошлом году мы провели 554 аукциона. Продан 71 объект - это 143 капитальных строения. Из них 27 объектов (38 зданий) республиканской формы собственности. Выручено более Br2,1 млн. Еще 44 объекта (105 строений) - коммунальной формы собственности, с продажи которых получили свыше Br1,7 млн. Плюс 9 объектов коммунальной собственности продано напрямую покупателю без аукциона на общую сумму около Br212 тыс.", - сказал Сергей Желудкович.

А в 2018 году было организовано 484 аукциона, продано 64 объекта (134 капитальных строения): республиканской формы собственности - 38 объектов (71 здание), коммунальной - 26 объектов (63). Выручка составила Br2,13 млн и Br1,38 млн соответственно. Без аукциона реализовано 3 объекта коммунальной собственности на общую сумму Br250 тыс.

Таким образом, аукционы 2019 года были более результативными. В минувшем году общая результативность аукционов составила 38%: по реализации объектов коммунальной собственности - 40%, республиканской - 32%. Для сравнения, в 2018 году было в общем 35%: по 66% и 23% соответственно.

Более продуктивными стали и электронные торги. В 2018 году был продан 1 объект (22 капитальных строения) - это оздоровительный лагерь "Чайка". А в 2019 году - 3 объекта.

В планах на текущий год - реализовать около 140 объектов.-0-

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