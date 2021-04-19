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19 апреля 2021, 08:43

В Минской области за сутки зарегистрировали 19 пожаров в экосистемах

Фото из архива
Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки зарегистрировали 19 пожаров в природных экосистемах, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Минской области.

Больше всего загораний сухой растительности произошло в Минском (6) и Борисовском (4) районах. По два пожара зарегистрировано в Березинском и Смолевичском районах. Также горели экосистемы в Вилейском, Дзержинском, Крупском, Молодечненском и Несвижском районах. Общая площадь возгорания - 0,389 га.

Как уточнили в управлении МЧС, по состоянию на 06.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

В МЧС напомнили: весенние палы растительности ежегодно наносят серьезный урон окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс. Такие возгорания зачастую могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. За несоблюдение требований пожарной безопасности, незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах предусмотрены штрафы.-0-

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