В Минской области за сутки зарегистрировали 19 пожаров в экосистемах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки зарегистрировали 19 пожаров в природных экосистемах, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Минской области.

Больше всего загораний сухой растительности произошло в Минском (6) и Борисовском (4) районах. По два пожара зарегистрировано в Березинском и Смолевичском районах. Также горели экосистемы в Вилейском, Дзержинском, Крупском, Молодечненском и Несвижском районах. Общая площадь возгорания - 0,389 га.

Как уточнили в управлении МЧС, по состоянию на 06.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

В МЧС напомнили: весенние палы растительности ежегодно наносят серьезный урон окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс. Такие возгорания зачастую могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. За несоблюдение требований пожарной безопасности, незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах предусмотрены штрафы.-0-