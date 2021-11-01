В Минской области за выходные задержан 41 нетрезвый водитель

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные в Минской области задержан 41 нетрезвый водитель, 6 из которых - по сообщениям граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Пресечено 85 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

248 пешеходов привлечено к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. 83 пеших участника дорожного движения не были обозначены световозвращающими элементами.

За выходные в результате 7 дорожно-транспортных происшествий 2 человека погибли и 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано 86 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.-0-